Hygienici: Deti na kúpaliskách či jazerách treba strážiť

Bratislava 21. júla (TASR) - Deti pri kúpaní na kúpaliskách či vodných plochách treba strážiť. Je potrebný dozor dospelej osoby. Apelovali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Deti pri pobyte vo vode a v zápale hry robia hluk. Prosím, spozornite a okamžite skontrolujte situáciu v prípade, že nastalo ticho, pretože v tomto prípade ide o neštandardnú situáciu. Dieťa sa mohlo nechtiac na dlhší čas potopiť a môže mu ísť o život," upozornila hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.



Odborníci zároveň rodičom pripomenuli dôležitosť sprchovania pred a po kúpaní. "Do troch rokov dieťaťa je potrebné mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien - kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné," poznamenali.



Deti treba podľa ich slov upozorňovať na zákaz pitia vody z bazéna a používanie toalety. "U detí špeciálne dbajte na hygienu rúk, najmä tie najmenšie si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia," dodali. Zároveň apelovali na to, aby do vody nevstupovali tie, ktoré sa necítia byť v dobrom zdravotnom stave alebo majú porušenú pokožku.