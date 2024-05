Hygienici: Správny postup pri umývaní rúk treba naučiť už malé deti

Bratislava 5. mája (TASR) - Správnou hygienou rúk možno obmedziť šírenie infekcií. Je vhodné ju naučiť už deti. Tie si hygienické návyky na celý život vytvárajú v predškolskom veku. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti nedeľňajšieho Svetového dňa hygieny rúk.



"Denne sa dotkneme množstva povrchov, ako sú kľučky, držadlá v autobusoch, rúčky nákupných košíkov a vozíkov, mobilné telefóny, tlačidlá vo výťahu. Berieme do rúk množstvo predmetov, nevedomky sa popritom dotýkame vlastnej tváre. To všetko vytvára cestu, ktorou sa môžu šíriť nákazy a správne umývanie rúk je cestou, ako toto šírenie obmedziť," poznamenala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.



S vytváraním vhodných hygienických návykov možno začať u detí od asi dvoch až troch rokov. Odborníci pripomenuli, že príkladom by im v tomto smere malí ísť rodičia. "Deti bývajú totiž pozornými pozorovateľmi dospelých a ľahko sa učia od nich zdravým návykom," vysvetlila zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.



Hlavná hygienička apelovala aj na personál v materských školách, aby dbali na kontrolu hygieny rúk u detí. "Malé deti trávia väčšinu dní v predškolských zariadeniach, kde sú v úzkom kontakte a právu tu dochádza k šíreniu infekčných ochorení typických pre detské kolektívy. Preto je mimoriadne dôležité, aby pedagógovia dbali na správne a najmä časté umývanie rúk u detí," dodala.



Správnemu postupu pri umývaní rúk sa deti môžu učiť hravou formou. "Môžu byť použité napríklad nástenky s kresbami správneho umývania rúk," doplnila Hamade. Deti je podľa jej slov potrebné oboznámiť aj s ochoreniami, baktériami alebo vírusmi. Myslí si, že problematiku im treba vysvetliť spôsobom, akým jej môžu porozumieť. "Napríklad použiť farebnú encyklopédiu alebo spolu s deťmi vykresľovať farebne obrázky s baktériami. Takouto hravou formou sa deťom vysvetlí, prečo je hygiena rúk dôležitá a ako pomáha v boji s chorobami," uzavrela.