Hygienici: Účinnou prevenciou voči žltačke typu A je aj očkovanie

Bratislava 21. júla (TASR) - Účinným prostriedkom pred vznikom vírusovej hepatitídy typu A, teda žltačky typu A, je očkovanie. Dôležité sú aj dôkladná hygiena rúk, vysoký hygienický štandard bývania, hromadné zásobovanie obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou z kontrolovaných vodovodov či zabezpečenie kanalizácie. Uviedla to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.



"Očkovanie proti VHA sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré plánujú cestu do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcim v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, osobám dispenzarizovaným pre chronické ochorenie pečene, zamestnancom v potravinárstve a podobne," dodala.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pre TASR priblížilo, že Slovensko má aktuálne v distribučných skladoch 7366 kusov vakcín proti VHA pre deti a 1767 kusov vakcín pre dospelých. Dodatočné zásoby vakcín pre dospelých sú podľa neho aj v sklade držiteľa registrácie vakcín, odkiaľ ich distribučné spoločnosti nakupujú.



Aktuálne rezort ďalšie vakcíny neobjednáva ani nekupuje. "Situáciu priebežne monitorujeme a komunikujeme s držiteľmi registrácie vakcín týkajúcich sa ich plánovaných dovozov na Slovensko," ubezpečil. Dodal, že ďalšia várka vakcín pre deti by mala na Slovensko doraziť začiatkom októbra.



Na východnom Slovensku v uplynulých dňoch pribúda prípadov VHA v nemocniciach, ktorým dochádzajú kapacity. Situáciu riešia a monitorujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. U človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Prenáša sa najmä neumytými rukami, v kolektíve či vírusom kontaminovanými potravinami či vodou. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi, ktoré sú spojené s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, zvýšenou teplotou či s tmavým močom. O niekoľko dní sa u chorého môže objaviť žltačka.