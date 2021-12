NEBEZPEČNÁ KOZMETIKA: Máte doma tieto výrobky?

Bratislava 23. decembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred ďalšími nebezpečnými výrobkami. Ide o farbu na tetovanie, gél na obočie, krém na zosvetlenie pokožky a výrobok určený na peeling. TASR na to upozornil Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.Nebezpečná môže byť farba na tetovanie World Famous Tattoo Ink Warm Peach zo Spojených štátov amerických. Predáva sa v červenej plastovej fľaši. Výrobok obsahuje aromatické amíny, ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.ÚVZ tiež varuje pred gélom na obočie Right Now Brow Thickening Brow Gel značky Missguided. Konkrétne ide o štyri odtiene Light 01, Medium 02, Dark 03 a Super Dark 04. Predáva sa v svetloružovej nádobke s bielym vrchnákom. Je poľského pôvodu.spresnili hygienici.Krém na zosvetlenie pokožky Soin super éclaircissant značky Caroclair dodávaný v oranžovej nepriehľadnej tube s uzáverom, zabalenej v oranžovej kartónovej škatuľke, môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy. Výrobok je ponúkaný cez internet.Nebezpečný môže byť aj poľský výrobok určený na peeling od značky BingoSpa. Predáva sa v hnedej fľaške so štítkom. Vo výrobku bola zistená nízka hodnota pH a vyšší obsah kyseliny.upozornil ÚVZ SR.Nebezpečné výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku, Írsku, Nemecku a Francúzsku.