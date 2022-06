Hygienici:Kúpať sa treba na oficiálnych kúpaliskách a vodných plochách

Bratislava 18. júna (TASR) - Hygienici odporúčajú navštevovať v lete oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva. Pred návštevou sa treba informovať o ich aktuálnom stave. Vyplýva to zo všeobecných zásad pri kúpaní, ktoré zostavil Roman Rams z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Poprade.



"Dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch," radí ďalej odborník. Deti by nemali zostať bez dozoru dospelej osoby.



Na kúpalisku si treba všímať okolie. "Držte si odstup od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo s podozrivou vyrážkou na tele," odporúča Rams. Po každom kúpaní je podľa neho vhodné sa čo najskôr dôkladne osprchovať, vyprať plavky a prezliecť sa do suchého oblečenia. Ako dodal hygienik, kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov.