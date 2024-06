Hygienik: Kvalitu nebalenej zmrzliny možno rozoznať na základe farby

Bratislava 25. júna (TASR) - Kvalitná nebalená zmrzlina by mala mať vôňu, chuť aj farbu zodpovedajúcu použitým surovinám. Mala by mať hladkú konzistenciu, bez kryštálikov a hrudiek spracovaných surovín a prísad. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že zmysly pomôžu rozoznať kvalitu zmrzliny, no na potvrdenie zdravotnej bezpečnosti treba odborníka.



"Nebalená zmrzlina sa môže predávať 24 hodín po zmrazení. Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môže byť dokonca zdrojom mikrobiologickej kontaminácie. Po konzumácii takejto zmrzliny sa môžu objaviť aj tráviace ťažkosti, ako napríklad nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti a starší ľudia," poznamenali.



Odborníci na ľudí apelujú, aby si pri kúpe nebalenej zmrzliny dávali pozor, či sú informácie o prítomnosti alergénov viditeľne uvedené. "V prípade použitia farbív E 122, E 129 a E 102 musí byť uvedená informácia 'môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí'," ozrejmili. Treba si podľa nich tiež všímať čistotu pracovných plôch aj náradia. "Taktiež či sú oblátky chránené pred znečistením z vonkajšieho prostredia a pracovníci používajú jednorazové rukavice. (...) Porciovacie náradie nesmie byť skladované v nádobe so stojacou vodou (množia sa tam mikroorganizmy)," priblížili.



Zdravotnú bezpečnosť zmrzliny preverujú odborníci. "Odborní pracovníci z úradov verejného zdravotníctva každé leto náhodne odoberajú vzorky zmrzlín a laboratórnou analýzou zisťujú ich zloženie. Preverujú napríklad, či zmrzlina bola alebo nebola kontaminovaná mikroorganizmami, ako sú napríklad koliformné baktérie alebo salmonela, či sa v nej nachádzajú nepovolené farbivá, alebo či v nej bolo prekročené najvyššie prípustné množstvo farbiva," dodala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.