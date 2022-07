Hyundai pripravil pre svojich zákazníkov exkluzívne podujatie

Bratislava 27. júla (OTS) - Podujatie Môj deň s Hyundai navštívilo vyše 150 zákazníkov z celého Slovenska na vyše 80 vozidlách značky Hyundai.Majitelia áut Hyundai si mohli vyskúšať jazdu na okruhu, centrum bezpečnej jazdy, motokáry, testovacie jazdy na IONIQ 5 a race taxi s Maťom HomolomImportér značky Hyundai pripravil toto podujatie v spolupráci so svojimi partnermi a s Hyundai Klub SlovenskoVeľa skvelých zážitkov a vynikajúcu priateľskú atmosféru prinieslo podujatie, ktoré sa konalo v nedeľu 24. júla 2022 v areáli SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni. Exkluzívnej akcie, ktorú pripravilo slovenské zastúpenie značky Hyundai v spolupráci so svojimi partnermi a s majiteľmi a fanúšikmi z Hyundai Klub Slovensko, sa zúčastnilo vyšezo všetkých kútov Slovenska naznačky Hyundai.Hyundai Slovensko spolu so svojimi partnermi pripravili pre majiteľov vozidiel Hyundai množstvo atrakcií a zážitkových aktivít. Voľnúvyužili vlastníci viac ako troch desiatok výkonných vozidiel N. Po trati sa premávali modely i20 N aj i30 N, ale jedinečnú šancu zajazdiť si na okruhu dostali aj majitelia bežných vozidiel ako i20, i30, Tucson či Santa Fe.Obrovským lákadlom bolo, ktoré doslova praskalo vo švíkoch. Pod odborným dohľadom inštruktorov si ľudia vyskúšali reakcie áut v krízových situáciách a učili sa, ako ich zvládnuť v reálnej premávke. Zábavu z inej perspektívy ponúkliv SLOVAK KARTING CENTRE, na ktorých sa zabávali nielen dospelí, ale aj deti.Veľkému záujmu sa tešili aj testovacie jazdy na nových modeloch značky Hyundai. K dispozícii na vyskúšanie bolo plug-in hybridné Santa Fe , ale najväčšiu pozornosť si uchmatlo Svetové auto roka 2022, elektrický IONIQ 5 , ktorý sa počas dňa prakticky nezastavil.Poriadnu dávku adrenalínu prinieslo. Vyžrebovaní šťastlivci mali možnosť zajazdiť si na okruhu na modeli Kona N a získať cenné rady od profesionálneho inštruktora. Ostrú jazdu a nezabudnuteľný zážitok však poskytol najmä pretekár Maťo Homola, ktorý hosťom doprial ostré kolá na okruhu s i30 N z limitovanej edície Project C.Zákazníci Hyundai si počas celého podujatia Môj deň s Hyundai vychutnávali skvelé jedlo, nápoje a debatu v priateľskej atmosfére vo VIP zóne. Príjemnou bodkou za celým dňom plných vzrušujúcich aktivít a zábavy bola tombola, z ktorej si sympatický manželský pár zo Zvolena odniesol hlavnú cenu – poukaz na model Santa Fe na celý týždeň s plnou nádržou.Na foto: Vľavo zástupcovia Hyundai Klub Slovensko, Patrik Fázik a Štefan Domik, vpravo Marek Kopča z Hyundai SlovenskopovedalpovedalNa podujatí Môj deň s Hyundai hostia vysoko ocenili široký výber zaujímavých aktivít, priateľskú atmosféru, možnosť vyskúšať si nové modely Hyundai, chutné jedlo a občerstvenie a dobrú organizáciu. Mnohí z účastníkov sa organizátorov ešte na mieste pýtali, či sa môžu na podobnú akciu tešiť aj v roku 2023. Hyundai Slovensko a vedúci predstavitelia Hyundai Klub Slovensko prisľúbili, že na programe Môj deň s Hyundai 2023 začnú pracovať už čoskoro.