Chystáte sa na zimnú túru? Záchranári radia, na čo nezabudnúť

Liptovský Mikuláš 24. januára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) apeluje na návštevníkov hôr, aby venovali väčšiu pozornosť prípravám na zimnú túru. Riaditeľ HZS Marek Biskupič upozornil, že zimná túra je iná ako letná, v mnohých aspektoch je podľa jeho slov náročnejšia.



V uplynulých dňoch horskí záchranári pomáhali viacerým vyčerpaným turistom. "Dôslednou prípravou na zimnú túru a myslením aj na nepredvídané situácie sa turisti vyhnú komplikáciám, nešťastiu i tragédii," povedal Biskupič.



Podotkol, že správna výstroj je jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečnosti v horách. Pri obliekaní treba myslieť na vrstvenie pre dosiahnutie komfortu pri pohybe, ale aj pri stoji, či oddychu. "Do batoha si pribalíme spodnú vrstvu na prezlečenie, aj teplú vrstvu navyše v prípade, že by nám bola zima. Turistické topánky volíme vysoké, odolné voči vode," poznamenal riaditeľ horských záchranárov.



Zvýšenú pozornosť treba venovať predpovedi počasia. "Pokiaľ sa počasie nevyvíja dobre, túru zrušíme, respektíve upravíme na ľahšiu variantu, prípadne inú aktivitu," poradil Biskupič.



Zdôraznil, že pokiaľ je to možné, treba mať pripravenú kratšiu variantu túry. Telefón by mal byť plne nabitý a v teple, aby sa vplyvom chladu nevybila batéria. "Aplikácia HZS poskytne aktuálne informácie o podmienkach v zvolených pohoriach," dodal šéf HZS s tým, že v prípade potreby pomôže aj pri lokalizácii hľadaného.



Pokiaľ hrozí zhoršenie počasia, horskí záchranári odporúčajú na túry nenastupovať, resp. zvoliť cieľ v nižšie položených oblastiach. Paličky, retiazkové mačky, stúpacie železá či cepín treba mať so sebou pre prípad ich potreby.



Malá Fatra, Veľká Fatra, Lúčanská Fatra, Kremnica – Skalka je na hrebeňoch pokrytá snehom. Výška snehovej nádielky je za uplynulé dni od 50 centimetrov do jedného metra a vplyvom vetra je nerovnomerne rozmiestnená. Vo Vysokých a Nízkych Tatrách sú chodníky zľadovatené.