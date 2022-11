Bratislava 21. novembra (TASR) - Na uzavretých turistických chodníkoch a vo vysokohorských polohách sa počas zimnej uzávery môžu pohybovať len držitelia platného horolezeckého oprávnenia. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR. Horská záchranná služba (HZS) apeluje na turistov, aby rešpektovali zimnú uzáveru chodníkov, ktorá platí od 1. novembra.



Chodníky sa môžu podľa HZS používať ako vzostupné a zostupové cesty pri lezení. "Vo vysokohorských polohách a na uzavretých chodníkoch sa môžu pohybovať iba držitelia platného horolezeckého oprávnenia, ktorí majú lezecký kurz," uviedol riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Pre turistov zostávajú sprístupnené chodníky na vysokohorské chaty, s výnimkou Chaty pod Rysmi, a turistické chodníky k niektorým plesám a do dolín.



Horská záchranná služba pripomína, že predchádzajúce dni priniesli na horách sneh, ktorý nie je sadnutý. V stredných polohách je pohyb komplikovaný. V blízkosti vodných tokov horskí záchranári odporúčajú zvýšenú opatrnosť, technické zariadenia môžu byť najmä zrána šmykľavé. "Na turistiku je vhodné použiť stúpacie železá, paličky a do vyšších polôh aj čakan," povedal Biskupič.



Turistické čakany podľa HZS zabezpečujú bezpečný pohyb v terénoch, kde je pohyb s turistickými paličkami náročnejší. Pred jeho použitím v teréne radí naštudovať si a nacvičiť si prácu s ním. Čakan odporúčajú záchranári vysokohorským turistom so skúsenosťami.