HZS: Blíži sa jeden z najnebezpečnejších týždňov roka v našich horách

Vysoké Tatry 4. februára (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje, že sa v horách blíži jeden z najnebezpečnejších týždňov roka. Na svojej stránke uviedla, že v uplynulých dňoch napadlo v niektorých horských oblastiach viac ako 100 až 150 centimetrov snehu, čo spôsobilo veľké lavínové nebezpečenstvo, teda 4. stupeň z päťstupňovej medzinárodnej stupnice.



"Následne sa pridal silný vietor s rýchlosťou do 150 kilometrov za hodinu. Vplyvom silného vetra sa premiestnilo veľké množstvo snehu. Vytvorili sa vankúše, preveje a dosky z vetrom previateho snehu. V horách očakávame veľké a stredne veľké lavíny, ktoré sa môžu uvoľniť samovoľne alebo len pri malom dodatočnom zaťažení," upozorňuje HZS s tým, že nebezpečné budú aj miesta, kde sa lavíny bežne nevyskytujú alebo neočakávajú, napríklad v strmých lesných porastoch. Veľký problém môžu spôsobiť podľa záchranárov aj malé lavíny s krátkou dráhou, končiace v terénnych "pascách". V ďalších dňoch sneženie aj vietor postupne utíchne.



"Z dlhodobej štatistiky vieme, že najviac nešťastí v horách nastáva v prvých dňoch po veľkom snežení. Z predpovede počasia na nastávajúci týždeň vyplýva, že presne takáto situácia môže nastať od pondelka, kedy sa dá očakávať príchod studeného frontu," dodáva HZS. V nočných hodinách klesnú teploty až na -20 °C a cez deň za slnečného žiarenia na -7 °C. "Nasledujúci týždeň teda môžeme očakávať slnečné počasie, ktoré bude lákať ľudí do hôr," skonštatovali horskí záchranári.



Aktivity v horách bude podľa HZS komplikovať aj veľké množstvo snehu, v ktorom je náročné pohybovať sa bez lyží alebo snežníc, a to aj na krátku vzdialenosť. Záchranári upozorňujú, že brodenie sa v hlbokom snehu dokáže vyčerpať sily človeka za pár desiatok minút. HZS vyzýva návštevníkov, aby nezabudli na povinnú lavínovú výbavu - vyhľadávací prístroj, sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky. "V prípade potreby môžu využiť na privolanie pomoci aj aplikáciu HZS," dodávajú horskí záchranári. Otvorené zjazdové trate sú bezpečné, ale dôrazne neodporúčajú opúšťať ich a skúšať lyžovať vo voľnom teréne. Mnohé lyžiarske strediská majú v mapách tzv. freeridové zóny, do ktorých HZS zásadne neodporúča akýkoľvek vstup.