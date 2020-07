Horská služba zachraňovala české dôchodkyne pomocou lán

Terchová 18. júla (TASR) – Dve české dôchodkyne vo veku 63 a 66 rokov zachraňovali v sobotu popoludní členovia Horskej záchrannej služby (HZS) v Malej Fatre. Uviazli na mokrom a šmykľavom chodníku.



Ako informovala Horská záchranná služba na svojej webovej stránke, české turistky uviazli na chodníku vedúcom zo sedla Kraviarske do sedla Príslop v Malej Fatre. Horskí záchranári použili na ich zaistenie lanovú techniku a po turistickom chodníku ich priviedli cez Baraniarky až do sedla Príslop k vozidlu HZS.



"Vozidlom Horskej záchrannej služby ich priviezli na Starý dvor, odkiaľ pokračovali autobusom so svojou turistickou skupinou," informuje HZS.