Horolezcovi po páde pomáhali nielen záchranári

Vysoké Tatry 21. augusta (TASR) – Pomoc horských a leteckých záchranárov si v sobotu vyžiadal pád horolezca v stene Javorového štítu vo Vysokých Tatrách. Ako informovala na svojej internetovej stránke Horská záchranná služba (HZS), po páde zo sedemmetrovej výšky ho s poranenou nohou, panvou a rebrami dostať z terénu pomáhali aj jeho spolulezci a tiež chatár zo Zbojníckej chaty.



"Do oblasti boli postupne v dvoch skupinách pozemne vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Vzhľadom na nepriaznivé letové podmienky pomohli zranenému mužovi na mieste spolulezci, ktorým sa podarilo spustiť muža pod stenu," priblížila HZS s tým, že chatár zo Zbojníckej chaty priniesol na miesto nosidlá, na ktorých zraneného začali spolulezci s chatárom transportovať ku chate. Horskí záchranári, ktorí sa s nimi počas tohto transportu stretli, požiadali, pri zlepšení podmienok, o súčinnosť leteckú techniku a zraneného muža pripravili na letecký prevoz.



"Po prílete vrtuľníka do oblasti bol pacient letecky evakuovaný z terénu. Po medzipristátí na heliporte v Starom Smokovci a preložení na palubu vrtuľníka bol dopravený do nemocnice v Poprade," uzavrela HZS.