Horskí záchranári pomohli vo Vysokých Tatrách pri vyčerpaní

Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby dnes absolvovali vo Vysokých Tatrách dva výjazdy. Pod Hrebienkom poskytli pomoc pri úraze zápästia, pod Téryho chatou vyčerpanému turistovi. Informovala o tom HZS na svojej internetovej stránke.



Neodkladné zdravotné ošetrenie poskytli záchranári HZS 29-ročnej slovenskej turistke, ktorá počas schádzania z Hrebienka do Starého Smokovca spadla a pravdepodobne si spôsobila zlomeninu zápästia. Následne ju transportovali do Starého Smokovca, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice na ďalšie ošetrenie.



Druhý výjazd HZS smeroval pod Téryho chatu, kde boli záchranári privolaní so žiadosťou o pomoc pre 36-ročného Slováka, ktorý odtiaľ spolu so skupinou ďalších turistov zostupoval v mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach, snežení a za zlej viditeľnosti.



"Turista bol vyčerpaný a podchladený," uviedli záchranári s tým, že na pomoc mu zo Starého Smokovca vyrazili na štvorkolkách. "Skupinu stretli už na rázcestí Malej a Veľkej Studenej doliny. Muža vyšetrili, zateplili a následne transportovali do Starého Smokovca. Pretože jeho zdravotný stav si nevyžadoval ďalšie ošetrenie, ďalej už pokračoval samostatne," uzavrela HZS.