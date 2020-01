Horskí záchranári zasahovali na Silvestra v 30 prípadoch

Vysoké Tatry 1. januára (TASR) – Horskí záchranári zasahovali počas posledného dňa roku 2019 na lyžiarskych svahoch v 30 prípadoch. V lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry ošetrili 11 úrazov, na svahoch Veľkej Fatry deväť a vo Vysokých Tatrách – Tatranskej Lomnici šesť.



Okrem ošetrenia pomohli aj nemeckému lyžiarovi zdolať svah a tiež turistke, ktorá uviazla po pás v snehu a nevedela sa sama vyhrabať. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



Na svahu uviaznutému lyžiarovi pomohli horskí záchranári v Nízkych Tatrách. "V podvečerných hodinách požiadali o pomoc kamaráti nemeckého lyžiara, ktorý v hmle a vetrom rozvírenom snehu stratil orientáciu a pustil sa mimo zjazdovej trate do Lukového kotla, kde uviazol," opísala okolnosti výzvy o pomoc HZS s tým, že lokalizovať lyžiara komplikoval zlý signál telefónu.



Po nadviazaní kontaktu s ním a zistení jeho GPS koordinátov ho našli a odprevadili k parkovisku pod svahom, odkiaľ pokračoval vlastným autom.



Pri uviaznutí v teréne asistovala HZS aj v Malej Fatre, kde ich o pomoc požiadala dvojica Slovákov. "Turisti uviazli a nedokázali ďalej pokračovať v túre na Chatu pod Chlebom.



Vychádzali zo Šútovskej doliny a neďaleko od Mojžišových prameňov zablúdili. Keďže vietor zahladil všetky stopy v tme, nedokázali sa ani vrátiť po tej istej trase," priblížila HZS s tým, že záchranári im po príchode podali teplé nápoje a dvojicu odprevadili späť do doliny.



Vo Vysokých Tatrách boli v podvečerných hodinách horskí záchranári privolaní pod Hrebienok, kde si maďarská turistka pravdepodobne zlomila nohu počas jazdy na sánkarskej dráhe. "Po príchode jej záchranári nohu zafixovali a transportovali ju do Starého Smokovca, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci," uzavrela HZS.