Bratislava 16. septembra (TASR) - Horským záchranárom v teréne pribúda stále viac zásahov. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová s tým, že oproti minulému roku zaznamenala Horská záchranná služba (HZS) vplyvom nezodpovedného správania sa mnohých turistov zvýšenie prípadov o 20 percent.



"Som rád, že Slováci navštevujú naše hory čoraz viac a v čase pandémie nového koronavírusu vymenili pobyt pri mori a cestovanie za hranice práve za horskú turistiku. No aj v horách, najmä v náročnom teréne treba byť opatrný," zdôraznil šéf rezortu vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), pričom poprosil turistov, aby zvážili svoje fyzické schopnosti a zbytočne neriskovali. Pripomenul, že bezpečnosť seba i ostatných by mala byť na prvom mieste.



Rovnako aj HZS preto vyzýva turistov, aby zvážili každý výjazd do náročného horského terénu, obzvlášť do úseku ferrát. Podľa štatistík za obdobie od 1. do 15. septembra 2019 absolvovali horskí záchranári 76 zásahov, z toho 71 pozemných, jeden kombinovaný a štyri letecké, v tomto roku je to k strede o 15 zásahov viac.



Od začiatku septembra 2020 zaznamenalo operačné stredisko HZS celkovo 91 zásahov. Zvýšil sa aj počet smrteľných úrazov. Kým v septembri minulého roka evidovali dva takéto prípady, tento rok eviduje už štyri.



Tiež upozorňuje, že pokiaľ bude počet zásahov na ferratách stúpať, bude nútená z dôvodu ochrany života a zdravia návštevníkov horských oblastí podniknúť právne kroky vedúce k zníženiu obťažnosti ferrát, alebo k ich uzavretiu pre širokú verejnosť.