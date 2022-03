Horskí záchranári: Lavínová situácia na horách je všeobecne priaznivá

Liptovský Hrádok 7. marca (TASR) - Lavínová situácia v slovenských pohoriach je aktuálne všeobecne priaznivá. Hlavným problémom je vetrom previaty sneh, a to predovšetkým vo vysokých polohách Tatier. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Upozornil, že množstvo previateho snehu síce nie je veľké, no na ojedinelých strmých svahoch je pri veľkom dodatočnom zaťažení možné uvoľniť lavínu. "Na severných svahoch sa nachádza nespevnený suchý sneh, čo môže vytvárať menšie lokálne riziko," podotkol Kyzek.



Počas soboty (5. 3.) nasnežilo v oblasti Tatier desať až 15 centimetrov suchého prachového snehu, v iných regiónoch do troch centimetrov. Snehová pokrývka je podľa Kyzeka relatívne dobre stabilizovaná. Vo vyšších polohách sa v tienistých svahoch nachádza suchý sneh, vnútri snehovej pokrývky aj trvalo slabé vrstvy. Na väčšine juhovýchodných a juhozápadných svahov je sneh tvrdý, prípadne silná firnová kôra, ktorá sa vytvorila striedavo natopením a premrznutím snehu z predošlých dní.