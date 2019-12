Horská záchranná služba má desať nových terénnych vozidiel

Bratislava 11. decembra (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) má desať nových terénnych vozidiel. Odovzdala jej ich v stredu v Bratislave ministerka vnútra Denisa Saková. Osem prívesných kynologických vozíkov na prepravu psov má HZS rozdistribuovaných už od minulého týždňa po jednotlivých oblastných strediskách.



"Kvalitná technika je pre zásah neodmysliteľnou súčasťou. Pretože môžete byť zdatný záchranár, ale bez vybavenia to jednoducho nejde. Verím, že táto technika HZS zjednoduší prácu," uvádza Saková na sociálnej sieti.



Šéfka rezortu vnútra podotýka, že HZS má ročne viac ako 800 výjazdov. "A to nerátame tie na lyžiarskych tratiach, s ktorými sa dostávame k číslu 3000," poznamenala. Nové vozidlá sú určené do ťažkého terénu a poradia si s akýmkoľvek povrchom. Do jedného takého vozidla sa zmestí osem záchranárov. Je vybavené aj na prevoz pacienta, k autu sa dá pripevniť kynologický vozík.