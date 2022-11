Horskí záchranári: Posledné náročné zásahy majú spoločných menovateľov

Vysoké Tatry 2. novembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách platí od utorka (1. 11.) zimná uzávera turistických chodníkov. Vyššie položené trasy, sedlá a štíty sú zatvorené do 14. júna. Naopak, prístupné ostávajú chodníky vedúce k vysokohorským chatám, okrem Chaty pod Rysmi. Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti dôrazne apeluje na turistov, aby nepodceňovali skoré stmievanie sa, sledovali výstrahy a svoje túry plánovali. Zásahy z uplynulých dní majú totiž spoločných menovateľov, a to neznalosť terénu, nedostatočné informácie o plánovanej trase, pohyb bez vysokohorského vodcu, nedostatočná výzbroj a výstroj, minimálne skúsenosti a precenenie schopností a možností.



"Uplynulé dni tesne pred uzáverou boli čo sa týka zásahov mimoriadne náročné. Pátranie po Poliakovi, ktorý išiel sám na výlet smerom na Kopské sedlo, sa skončilo tragédiou. Telo muža bez známok života sa našlo v jednom zo žľabov Ždiarskej vidly. Aj v oblasti Kolového štítu vyhasol ďalší život muža po páde vo vysokohorskom teréne, pravdepodobne sa nešťastne pošmykol," uviedol riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Mimoriadne náročné boli pritom podľa neho aj ďalšie zásahy. Záchranári pomáhali napríklad 18-ročnému slovenskému turistovi v Prielome, ktorý sa pošmykol na snehovom poli a padal približne 200 metrov, čím si spôsobil vážne poranenia. Na snehovom poli v masíve zadného Gerlachovského štítu sa pošmykla aj ďalšia slovenská horolezkyňa. Pre úraz dolnej končatiny, nebol schopný túru samostatne dokončiť ani turista pod Kriváňom. V Soliskom žľabe zas pomáhala HZS dvom turistkám, ktoré v sprievode dvoch psov opustili značený chodník a uviazli v nadmorskej výške približne 1900 metrov. Nápomocní boli horskí záchranári aj pri pátraní po viacerých nezvestných osobách.



Biskupič tiež dôrazne apeluje na turistov, aby nezabúdali na poistenie. V prípade úrazu, pádu, uviaznutia i zablúdenia im kryje transport do nemocnice autom a vrtuľníkom, pátraciu akciu, záchranu či vyslobodenie. "Základný balík horského poistenia je ideálny najmä pre rekreačných turistov, ktorí obľubujú vychádzkovú turistiku, jaskyniarstvo, horolezectvo či jazdu na bicykli. Komplexný balíček je vhodný pre náročných turistov, ktorí preferujú adrenalínové a rizikové športy, deti do hôr poistenie nepotrebujú," uzatvára riaditeľ HZS.