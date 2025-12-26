< sekcia Slovensko
HZS neodporúča v súvislosti so silným vetrom aktivity na horách
Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Námestovo 26. decembra (TASR) - Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica. Horská záchranná služba (HZS) preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne. Upozornila na to v piatok na svojom webe.
„Od soboty od 18.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica,“ uviedla HZS.
Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Pre ďalšie okresy v oblasti severného Slovenska platí výstraha prvého stupňa, teda miestami sa tam očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha platí aj počas celej nedele (28. 12.).
HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne. „Výlety do hôr, či už peši alebo na lyžiach, si preto dôkladne zvážte a myslite nielen na svoj cieľ, ale hlavne na šťastný návrat domov,“ odporučili horskí záchranári.
