Záchranári odporúčajú na jeseň vychádzať na túru skôr, dni sú kratšie

Vysoké Tatry 4. októbra (TASR) - S príchodom jesene sa dni skracujú a tým aj čas na túru v horách. Horská záchranná služba (HZS) preto odporúča turistom, aby odchádzali na turistiku v ranných hodinách a ukončili ju do zotmenia.



"Ak v lete stačilo do terénu vyraziť predpoludním, na tú istú trasu je teraz treba vyraziť minimálne o dve až tri hodiny skôr a mať so sebou baterku alebo čelovku," skonštatoval riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Predísť volaniu na tiesňovú linku HZS 18 300 mohli v priebehu predchádzajúcich dní napríklad aj dve turistky, ktoré pre zle naplánovanú túru zastihla tma a daždivé počasie. Pod sedlom Medziholie pri zostupe turistického chodníka v časti Šlahorka bez svetla a vyčerpané požiadali o pomoc HZS.



Horskí záchranári pre aktuálne striedanie sa teplejších a chladnejších dní odporúča turistom pred odchodom na túru zistiť si aj aktuálnu predpoveď počasia. Tá je k dispozícii na stránkach slovenského i poľského hydrometeorologického ústavu, ale aj na webe HZS. Záchranári pomáhali počas uplynulého týždňa v daždivom počasí napríklad turistovi, ktorý pre mokrý a šmykľavý terén uviazol v strmom lese nad obcou Rudinka. HZS upozorňuje, že blatistý a šmykľavý terén je po výdatných dažďoch v Stredných Beskydách a v Poloninách.



V lokalitách v Západných a Vysokých Tatrách aktuálne platí výstraha prvého stupňa pred snehom, vetrom, ľadom aj nízkymi teplotami. "Apelujeme na návštevníkov horských oblastí, aby oblečenie vrstvili, nosili turistickú nepremokavú obuv, pribalili si čiapku aj rukavice. V nižších polohách môžu pociťovať relatívne teplo, ale po vystúpení do nadmorskej výšky 1500 až 2000 metrov môže byť teplotný rozdiel nižší o desať až 15 stupňov Celzia," objasnil Biskupič. Dodal, že turistické chodníky sú po daždi na viacerých miestach blatisté a šmykľavé a vo vyšších polohách pokryté snehom. Okrem iného hrozí uvoľnenie snehových "splazov" z mokrého snehu alebo malých lavín.



Turisti sa v prípade núdze v aplikácii HZS kliknutím na tlačidlo "Privolať pomoc" vedia spojiť s tiesňovou linkou HZS. Ak nemôžu pre úraz hovoriť alebo sú nepočujúci, komunikovať so záchranármi dokážu aj prostredníctvom chatu alebo sms správ.