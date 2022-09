Dvojica českých horolezcov uviazla pod Zadným Gerlachom

Vysoké Tatry 18. septembra (TASR) – Dvojica českých horolezcov v sobotu (17. 9.) večer uviazla pod Zadným Gerlachom vo Vysokých Tatrách, keď netrafila správnu zostupovú trasu. Vzhľadom na zlé počasie sa horským záchranárom podarilo k nim dostať až v nedeľu, muža a ženu s ťažkým podchladením vrtuľníkom transportovali do nemocnice v poľskom Zakopanom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).



Českí horolezci sa sobotu večer nachádzali v exponovanom teréne, navyše, v zhoršujúcom sa počasí za stáleho sneženia a zlej viditeľnosti. Horskí záchranári sa po žiadosti o pomoc snažili dvojicu telefonicky navigovať, tá však nemala potrebný materiál a obávala sa ďalšieho postupu. "V nočných hodinách tak odišlo uviaznutej dvojici na pomoc sedem záchranárov HZS, ktorí postupovali cez Východné Batizovské sedlo. Pre nepriaznivé podmienky – silný nárazový vietor, husté sneženie a množstvo napadnutého snehu sa im nepodarilo dôjsť k uviaznutej dvojici a v ranných hodinách sa z dôvodu zachovania bezpečnosti záchranárov rozhodli pre návrat," uviedla HZS. Druhá skupina s 11 príslušníkmi záchrannej služby odišla na pomoc ráno. Nasadenie leteckej techniky pre nepriaznivé poveternostné podmienky zo slovenskej strany Tatier nebolo možné. Záchranári HZS tak oslovili so žiadosťou o pomoc kolegov z poľského TOPR.



"Ich vrtuľníku sa podarilo preletieť na slovenskú stranu a v príhodnej chvíli, keď sa na krátky okamih zlepšilo počasie, aj dosiahnuť postihnutých. Boli pri nich vysadení traja záchranári TOPR. Po opakovanom zlepšení počasia boli muž so ženou transportovaní s ťažkou hypotermiou do nemocnice v Zakopanom," informovala záchranná služba.