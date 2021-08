TRAÉDIA NA HORÁCH: Seniora, ktorý skolaboval, sa oživiť nepodarilo

Vysoké Tatry 21. augusta (TASR) – Horskí záchranári z Vysokých Tatier boli v sobotu dopoludnia požiadaní o pomoc pre 67-ročného slovenského turistu, ktorý skolaboval na chodníku od Skalnatého plesa smerom na Zamkovského chatu. Ako informuje Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke, aj napriek snahe sa im ho oživiť nepodarilo.



Turista mal po skolabovaní spadnúť z chodníka do kosodreviny. "Okoloidúci turisti ho vyniesli na chodník, ale muž nejavil známky života. Svedkovia ihneď začali s jeho oživovaním a do oblasti boli vyslaní záchranári HZS z Vysokých Tatier, ktorí v tom čase smerovali na Skalnaté pleso," priblížila HZS s tým, že horskí záchranári po príchode na miesto udalosti pokračovali v kardiopulmonálnej resuscitácii turistu. Leteckí záchranári, ktorých požiadali o súčinnosť, sa k nim pre nepriaznivé letové podmienky dopraviť nemohli. "Žiaľ, napriek maximálnemu úsiliu všetkých zúčastnených sa turistu zachrániť nepodarilo," doplnila HZS.



Horskí záchranári telo nebohého muža transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru.