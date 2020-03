Vysokohorské chaty budú až do odvolania zatvorené alebo obmedzené

Vysoké Tatry 13. marca (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr, že všetky vysokohorské chaty v horských oblastiach budú až do odvolania zatvorené alebo budú fungovať v obmedzenom režime. Dôvodom je rozšírenie nákazy novým koronavírusom v krajine.



"Aktuálny stav je možné sledovať na webových stránkach jednotlivých chát alebo priamo kontaktovať prevádzkovateľov. Uzatvorené sú aj všetky lyžiarske strediská," upozorňuje HZS na svojej internetovej stránke.



Horskí záchranári zároveň neodporúčajú návštevníkom horských oblastí pohyb vo väčších skupinách a ani zhromažďovanie a zdržiavanie sa vo vnútorných priestoroch zariadení, ktoré sú v obmedzenom režime. "Na poľskej strane Tatier sú od piatka až do odvolania uzavreté všetky vstupy do národného parku, na chaty, parkoviská a horské dopravné zariadenia," dodáva HZS.