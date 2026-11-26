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HZS: Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení
Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 26. novembra (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier vo štvrtok platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, no nie je vylúčený ani výskyt menších samovoľných lavín z doskového snehu. Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier trvá nad hranicou lesa malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. „Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ podotkli zo strediska.
Nad územím Slovenska pretrváva studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý od severu priniesol snehové zrážky sprevádzané silným vetrom. Za predchádzajúce tri dni pripadlo podľa SLP desať až 30 centimetrov nového snehu, súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú, aj pre nízke teploty, navzájom dostatočne previazané a vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier bol nový sneh v najvyšších polohách pohorí vetrom previaty na záveterné svahy, do žľabov a múld, kde sú vytvorené nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny z doskového snehu. „V pohoriach pripadlo od päť do 25 centimetrov nového snehu, no vplyvom vetra je veľmi nerovnomerne rozmiestnený. Na záveterných svahoch sa lokálne nachádza až 50 centimetrov previateho - nestabilného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly,“ spresnili zo strediska.
Hlavným problémom je vetrom previaty sneh na záveterných stranách najvyšších polôh. „Pozor na veľmi strmé miesta, úzke žľaby, svahy pod skalnými stenami a terénne depresie, kde je sneh vetrom naviaty vo forme snehových vankúšov, dosiek a prevejov. Dlhodobo nízke teploty a malá výška snehovej pokrývky vedú k rozvoju kritických - trvalo slabých vrstiev vo vnútri snehovej pokrývky,“ podotkli zo strediska.
Nad územím Slovenska pretrváva studený, pôvodom arktický vzduch, ktorý od severu priniesol snehové zrážky sprevádzané silným vetrom. Za predchádzajúce tri dni pripadlo podľa SLP desať až 30 centimetrov nového snehu, súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už od podhoria, významnejšia hrúbka sa nachádza až nad hranicou lesa, kde dosahuje 30 až 70 centimetrov, lokálne aj viac. Snehové vrstvy nie sú, aj pre nízke teploty, navzájom dostatočne previazané a vplyvom vetra je snehová pokrývka rozmiestnená veľmi nerovnomerne.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier bol nový sneh v najvyšších polohách pohorí vetrom previaty na záveterné svahy, do žľabov a múld, kde sú vytvorené nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Pri dodatočnom zaťažení sa na strmých svahoch môžu uvoľniť menšie lavíny z doskového snehu. „V pohoriach pripadlo od päť do 25 centimetrov nového snehu, no vplyvom vetra je veľmi nerovnomerne rozmiestnený. Na záveterných svahoch sa lokálne nachádza až 50 centimetrov previateho - nestabilného snehu. Vplyvom nízkych teplôt sa bude snehová pokrývka stabilizovať len pomaly,“ spresnili zo strediska.