V horských oblastiach sa protiepidemiologické opatrenia dodržiavajú

Vysoké Tatry 17. apríla (TASR) – Vysokohorskí chatári majú k protiepidemiologickým opatreniam v súvislosti s výskytom nového koronavírusu "zodpovedný prístup". Zhodnotili to príslušníci bezpečnostno-operatívnej jednotky (BOJ) Horskej záchrannej služby, ktorí v horských oblastiach v období od 10. do 17. apríla kontrolovali dodržiavanie nariadení Úradu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.



"Časť vysokohorských chát bola úplne uzatvorená pre verejnosť a ostatné mali zriadený len okienkový predaj v zmysle nariadenia ÚVZ SR," priblížila HZS na svojej internetovej stránke. Obdobne spokojní boli príslušníci BOJ aj so správaním návštevníkov vysokohorského terénu.



"Pohyb turistov a skialpinistov počas kontroly nepresahoval nebezpečnú hranicu, pri ktorej by dochádzalo k stretom a zhromažďovaniam väčších počtov ľudí a neboli zaznamenané ani žiadne organizované hromadné podujatia v horských oblastiach," doplnili horskí záchranári.



Ako zároveň upozornili, od 15. apríla platí zákaz pohybu skialpinistov v Tatranskom národnom parku. "Pohyb skialpinistov vo vyhradených lokalitách Tatranského národného parku je možný len v období od 15. decembra do 15. apríla," pripomenuli.