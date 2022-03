V lese nad Ľubochnianskou dolinou zomrel 24-ročný lesný robotník

Ľubochňa 13. marca (TASR) – Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu (12. 3.) v lese nad Ľubochnianskou dolinou v časti Korbeľka. Pri práci zavalil strom 24-ročného lesného robotníka z Rumunska a spôsobil mu zranenia nezlučiteľné so životom. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Do neprístupného terénu vyslali záchranárov HZS s príslušníkmi polície. "Telo za pomoci tzv. šmyku transportovali do údolia, kde ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a pohrebnej službe," uviedla HZS.