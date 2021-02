Horskí záchranári zasahovali v Salatínskej doline

Zuberec 28. februára (TASR) – Horskí záchranári zo Západných Tatier zasahovali v nedeľu popoludní v Salatínskej doline pod lyžiarskym strediskom Roháče. Slovenská skialpinistka si tam pri lyžovaní poranila koleno.



Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, záchranári sa k zranenej žene dostali za pomoci snežného skútra, na mieste poskytli pacientke neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju transportovali do údolia. Odtiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť so svojimi známymi do nemocničného zariadenia.