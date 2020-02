V slovenských pohoriach prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 15. februára (TASR) – Lavínové nebezpečenstvo v slovenských pohoriach je ovplyvnené novým snehom, ktorý napadol začiatkom týždňa. Za poslednú periódu sneženia pripadlo od 15 do 35 centimetrov nového prachového snehu, ktorý je vetrom nerovnomerne rozmiestnený.



Podľa Pavla Krajčího zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku je nebezpečenstvo uvoľnenia lavín koncentrované vo vyšších polohách, kde boli teploty stále pod bodom mrazu. Hlavný problém predstavuje stále vetrom previaty sneh, najmä na svahoch a v žľaboch severovýchodnej, východnej a juhovýchodnej orientácie.



„Vo všeobecnosti prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, ale nebezpečné miesta sú na záveterných strmých až veľmi strmých svahoch, tesne pod hrebeňmi. Nachádzajú sa tu vetrom vytvorené menej stabilné snehové dosky a vankúše, ktoré je možné uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na záveternej strane hrebeňov sú vytvorené preveje, ktoré je možné relatívne ľahko uvoľniť. Na slnečných svahoch môžeme miestami očakávať malé spontánne lavíny z mokrého snehu,“ uviedol Krajčí.



Dnes ráno bolo na horách prevažne hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala od -11 do -2 stupňov Celzia. Na hrebeňoch fúkal čerstvý vietor zo severozápadu do 11 metrov za sekundu, v nárazoch do 20 metrov za sekundu.