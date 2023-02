HZS: Žena utrpela v Jasnej po zrážke s lyžiarom vážne zranenia

Bratislava 16. februára (TASR) - Vo štvrtok popoludní došlo na Priehybe v lyžiarskom stredisku Jasná v Nízkych Tatrách k zrážke lyžiara so štvorčlennou rodinou. Matka utrpela vážne poranenia a bola letecky transportovaná do nemocnice v Banskej Bystrici. Otec a dve maloleté deti vyviazli bez zranení. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na sociálnej sieti.



Po zrážke na miesto okamžite smerovali horskí záchranári a o súčinnosť boli požiadaní aj leteckí záchranári. "Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti priamo na zjazdovke bola žena naložená na palubu vrtuľníka a s podozrením na vnútrolebečné krvácanie a poranenie krčnej chrbtice bola letecky transportovaná do nemocnice v Banskej Bystrici," priblížili horskí záchranári.



Zásah leteckých záchranárov si vyžiadala aj nehoda v Bachledovej doline, kde pomoc potrebovala 34-ročná lyžiarka českej národnosti. Po zrážke s iným lyžiarom utrpela poranenie hlavy a chrbtice. "Po preložení na palubu bola v stabilizovanom stave s úrazom chrbtice a podozrením na otras mozgu prevezená na centrálny príjem popradskej nemocnice," priblížila Letecká záchranná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.



Záchranári v uplynulých týždňoch zaznamenali vysoký nárast úrazov na lyžiarskych svahoch, často išlo o zrážku lyžiarov. Došlo k nej aj 10. februára v stredisku Veľká Rača Oščadnica na Kysuciach. Následky nehody neprežil osemročný chlapec. Prípadom sa zaoberá polícia.