Brocková: Od ekonomickej diplomacie závisí kvalita životného štandardu

Bratislava 30. marca (TASR) - Od ekonomickej diplomacie závisí nielen hospodársky rast, konkurencieschopnosť, ale aj pracovné miesta a kvalita životného štandardu na Slovensku. Upozornila na to štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ingrid Brocková, ktorá v utorok prezentovala poslancom zahraničného parlamentného výboru priority ekonomickej diplomacie.



Rezort diplomacie totiž nielen koordinuje, ale aj prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí ekonomickú diplomaciu realizuje. Brocková pripomína, že Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík Európy. "Globálne trendy ako digitálna transformácia, klimatické zmeny, migrácia, starnutie obyvateľstva či nárast sociálnych nerovností významne menia charakter zahraničnej politiky a diplomacie v presadzovaní hospodárskych a ekonomických záujmov," poznamenala.



Prostredníctvom Podnikateľského centra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a projektov ekonomickej diplomacie sa za ostatné obdobie podarilo uskutočniť viac ako 1000 prezentačných podujatí, podporiť účasť na 700 veľtrhoch a výstavách a zrealizovať viac ako 450 podnikateľských misií. "Málokto si uvedomuje, že aktivity ekonomickej diplomacie prinášajú denne reálne výsledky desiatkam malých a stredne veľkých slovenských firiem, ale aj to, že pri zrode významných zahraničných investícií na Slovensku sú mnohokrát naši ekonomickí diplomati v zahraničí. V krízových časoch zabezpečovali zdravotnícky materiál alebo antigénové testy, ako aj prezentáciu slovenských inovatívnych riešení v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 vo svete," priblížila štátna tajomníčka.



Brocková poslancov Zahraničného výboru Národnej rady SR informovala o pripravovanej koncepcii vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie do roku 2025. Rezort diplomacie ju pripravuje v spolupráci s ministerstvom hospodárstva.



"Čoskoro súkromnému a verejnému sektoru na Slovensku predstavíme novú ponuku. Naším cieľom je vyššia efektívnosť, menej byrokracie a synergia aktérov," avizovala. Prominentné miesto v ekonomickej diplomacii bude mať podľa nej oblasť podpory inovácií - internacionalizácie vedy a výskumu a podpory medzinárodného transferu technológií.