Predseda Ústavného súdu: Doplnenie sudcu je v najvyššom záujme krajiny

Košice 29. apríla (TASR) - Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan opätovne poukázal na potrebu doplnenia ÚS o 13. sudcu, ktorý súdu chýba už rok a sedem mesiacov. „Myslím si, že táto otázka je v najvyššom záujme tejto krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú,“ uviedol v utorok pre novinárov. Zvažuje pritom, že požiada o vystúpenie v parlamente tak, ako to urobil v roku 2019, keď taktiež apeloval na poslancov, aby zvolili potrebný počet kandidátov na ústavných sudcov.



Miesto na ÚS ostáva neobsadené po tom, ako sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Laššáková vzdala tejto funkcie. „Aktuálny stav je taký, že národná rada v tejto chvíli nie je schopná zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých jedného by mohol pán prezident vymenovať za sudcu Ústavného súdu,“ skonštatoval Fiačan. Poukázal pritom na to, že v tomto volebnom období sa dokonca objavili úvahy o zvýšení počtu ústavných sudcov. „Vidíme však, že relevantné politické moci nie sú schopné si túto svoju ústavnú povinnosť riadne splniť ani pri súčasnom počte ústavných sudcov,“ dodal.







Potvrdil, že sa už stretol s novým predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD), s ktorým hovoril o potrebe čo najskoršej voľby kandidátov na ústavných sudcov. „Poprosil som ho o aktivitu v tomto smere. Vysvetlenie mi bolo podané také, že doteraz nebola politická dohoda na voľbe kandidátov na sudcu. Sľúbil mi, že v tomto smere bude národná rada aktívna,“ povedal predseda súdu. Nevylúčil pritom, že požiada o vystúpenie v parlamente tak ako v roku 2019.



Tým, že je plénum neúplné, je podľa Fiačana oslabené riadne fungovanie ÚS. V konečnom dôsledku na to doplácajú navrhovatelia vrátane fyzických a právnických osôb, keďže priemerná dĺžka konania pred ÚS sa pre vysoký počet vecí a chýbajúceho sudcu predlžuje.







„Počet vecí podávaných na súd neustále stúpa. Kým v rokoch 2019 až 2021 to bolo priemerne okolo 2600 vecí ročne, v roku 2024 to už bolo 3290 vecí ročne. Naproti tomu počet nevybavených vecí neustále klesá. Pokiaľ k októbru 2019, keď bolo doplnené súčasné plénum, bol celkový počet nevybavených vecí približne 1600, k dnešnému dňu je to už len približne 980 vecí,“ uviedol Fiačan.







Sudcovia sú pritom podľa neho schopní pri narastajúcom počte podávaných vecí vybaviť viac. Okrem výkonnosti a erudície sudcov ide podľa neho aj o dôsledok efektívnosti nastavených procesov. „Len na dokreslenie, od roku 2019 prišlo na súd k dnešnému dňu 17.299 vecí a súd rozhodol približne 17.070 vecí,“ povedal Fiačan. Informoval pritom o uplynulom šesťročnom období, čiže prvej polovici štvrtého funkčného obdobia ÚS.