I. Fiačan: Počet návrhov na ÚS bol enormný

Košice 26. decembra (TASR) – Rok 2022 ako obdobie prijatia dôležitých rozhodnutí i naštartovania procesov modernizácie a elektronizácie činnosti Ústavného súdu (ÚS) SR vníma jeho predseda Ivan Fiačan. Počet návrhov na ÚS bol pritom podľa neho aj naďalej enormný, efektivita rozhodovacej činnosti sa pritom zvýšila. Končiaci sa rok bol zároveň rokom osláv 30. výročia prijatia Ústavy SR.



Od januára do 10. decembra zaevidovali na ÚS 2674 nových návrhov a sťažností. V priebehu roka ÚS vybavil 2874 vecí, z toho 16 vecí bolo v príslušnosti pléna ÚS. Nevybavených ostalo 984 vecí. "V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa tento rok nápad návrhov zvýšil takmer o 130 vecí, vybavili sme o 89 vecí viac a nevybavených zostalo o 284 vecí menej ako v roku 2021. Efektivita rozhodovacej činnosti tak v roku 2022 stúpla a rovnako sa skracuje priemerná dĺžka konaní pred Ústavným súdom. Ešte dôležitejší je však pokračujúci dôraz na kvalitu našich rozhodnutí, ich zrozumiteľnosť a komunikáciu smerom navonok," uviedol predseda ÚS pre TASR.



K významným rozhodnutiam pléna ÚS patrilo to, v ktorom vyslovil nesúlad jednej referendovej otázky týkajúcej sa demisie vlády s ústavou. "V tomto rozhodnutí Ústavný súd nadviazal na svoje prelomové rozhodnutie v otázke referenda z júla 2021 týkajúce sa skrátenia volebného obdobia Národnej rady," konštatoval Fiačan.



V decembrovom rozhodnutí o tzv. prorodinnom balíčku pomoci súd vyhlásil všetky napadnuté ustanovenia zákona za nesúladné s ústavou a ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti v dôsledku neústavnosti legislatívneho procesu predchádzajúceho jeho prijatiu. "Ide o prvé rozhodnutie, v ktorom ústavný súd vyslovil nesúlad právneho predpisu s ústavou len v dôsledku vád legislatívneho procesu," pripomenul šéf súdu.



K jedným z najdôležitejších priradil aj uznesenie ÚS z mája, ktoré sa týkalo novely ústavy z konca roka 2020 zakazujúcej ÚS rozhodovať o súlade ústavného zákona s ústavou. ÚS síce odmietol návrh skupiny poslancov na vyslovenie nesúladu tejto časti novely ústavy s ústavou, a to z dôvodu nedostatku svojej právomoci. Zároveň však ÚS podľa Fiačana "formuloval základné východiská prípadného skúmania nesúladu ústavného zákona s ústavnými normami v prípade, ak by napadnutým ústavným zákonom, jeho časťou alebo jednotlivým ustanovením došlo k neprípustnému zásahu do materiálneho jadra ústavy".



S veľmi dobrými ohlasmi sa podľa neho stretáva komunikácia rozhodnutí ÚS a iných dôležitých tém najmä v spoločensky sledovaných veciach. "V septembri sme začali komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Twitter," pripomenul ďalej predseda súdu.