Fiačan: Ústavný súd sa zameria aj na efektivitu rozhodovacej činnosti

Košice 2. januára (TASR) - Prioritou pre Ústavný súd (ÚS) SR aj v novom roku ostáva samotná rozhodovacia činnosť. "Spolu s kolegami sa zameriavame najmä na efektivitu rozhodovacej činnosti súdu, zrýchlenie konania a zvyšovanie kvality našich rozhodnutí, predovšetkým z pohľadu zjednocovania judikatúry," uviedol pre TASR predseda ÚS Ivan Fiačan.



Postupne sa podľa neho darí súdu vymaniť sa z minulých záťaží a rozvíjať aj väčšiu elektronizáciu výkonu činnosti, v ktorej vidí veľkú budúcnosť. "Vďaka mojim kolegom v pléne sa nám darí počet vybavených vecí z roka na rok zvyšovať, a to aj pri vysokom nápade podaní," skonštatoval predseda ÚS.



V pláne je tiež podľa neho príprava nového moderného webového sídla, ktoré by zvýšilo užívateľský komfort záujemcov o činnosť ÚS a prípadne by umožnilo kvalitne a bezpečne streamovať tlačové besedy a brífingy organizované súdom. "Pokračovať budeme aj vo zverejňovaní tzv. rozšírených tlačových správ, ktoré približujú podstatu a závery rozhodnutia pléna ústavného súdu v spoločensky a mediálne sledovaných veciach bezprostredne po zasadnutí pléna. Obdobným spôsobom plánujeme popularizovať zaujímavé rozhodnutia senátov ÚS," doplnil Fiačan.