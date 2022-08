I. Gašparovič: Slovenská ústava je dobrá, moderná a demokratická

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ústava SR, ktorú Slovenská národná rada (SNR) prijala 1. septembra 1992, je dobrá, moderná a demokratická. Pri príležitosti 30. výročia prijatia základného zákona štátu to pre TASR povedal bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý bol aj predsedom slovenského parlamentu a podieľal sa na príprave slovenskej ústavy.



Pripomenul, že prijatiu ústavy predchádzala Deklarácia o zvrchovanosti SR. "Väčšina najmä opozičných politikov ju spochybňovala, že nemá právnu účinnosť. Ale my sme ňou chceli prezentovať občanom, ako bude vyzerať Slovensko, keď dôjde k rozdeleniu federácie. V deklarácii sme naznačili, že pôjde o demokratický štát, a naznačili sme aj, čo bude v ústave," poznamenal Gašparovič.



Slovenskú ústavu konzultovali podľa jeho slov aj medzinárodné inštitúcie. "Významný právnik a sudca Európskeho súdu pre ľudské práva, profesor Pettiti o nej povedal, že je naozaj dobrá a demokratická, a ja som na našu ústavu hrdý," uviedol pre TASR Gašparovič.



Exprezident v súvislosti so zmenami základného zákona štátu zdôraznil, že ústava nemôže byť absolútne nemenná dogma. "Musí mať určitú flexibilitu, ktorá umožňuje reagovať na skutočnosti, ktoré sa v čase písania ústavy nedali predvídať," povedal s tým, že ústava je však aj po 30 rokoch "dobrá, moderná a demokratická, len ju treba napĺňať".



Nemenil by ani znenie preambuly, s ktorou mali pri schvaľovaní aj po ňom problém najmä politickí predstavitelia maďarskej menšiny. Píše sa v nej ako o národe slovenskom, pričom kritici žiadali formuláciu postavenú na občianskom princípe. "Preambula je napísaná tak, že sa týka všetkých. Slovensko je zvrchovaný štát, v ktorom žijú Slováci so svojimi spoluobčanmi iných národností. Všetci majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Nebolo by správne zasahovať do tejto časti ústavy," zdôraznil exprezident.