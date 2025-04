I. Gazda: František staval mosty medzi znepriatelenými krajinami

Bratislava 26. apríla (TASR) - Pápež, teda pontifex, znamená staviteľ mostov a zosnulý pápež František bol absolútne verný tomuto pomenovaniu. Staval mosty medzi znepriatelenými krajinami, svetovými náboženstvami i medzi generáciami. Pre TASR to povedal cirkevný analytik a zástupca šéfredaktora denníka Postoj Imrich Gazda. Program jeho pontifikátu určil aj výber mena podľa svätca Františka z Assisi. Podľa Gazdu sa ním inšpiroval v chudobe a jednoduchosti i starostlivosti o životné prostredie.



„Bol to človek, ktorý staval mosty medzi znepriatelenými krajinami, medzi Ruskom a Ukrajinou. Počas vojny v Južnom Sudáne, keď znepriatelení lídri dospeli k vzájomnému mieru, pozval si ich do Vatikánu a pobozkal im nohy. Bol to veľmi silný obraz, pápež v bielom, starý muž, si kľaká na kolená a bozká nohy politickým lídrom na znak vďaky za to, že uzavreli mier,“ priblížil pre TASR Gazda.



Františka tiež označil za staviteľa mostov medzi generáciami. „To je dnes veľmi dôležité, pretože vidíme, že starí ľudia sú často odsúvaní na okraj,“ skonštatoval. Pápež vyzýval mladých ľudí, aby načúvali múdrosti starých. Starí ľudia zase mali mať odvahu dávať priestor mladým a ich riešeniam.



Pápež František vytváral mosty aj medzi cirkevným centrom a perifériami. „Či už to boli periférie cirkevné, sociálne, vždy sa snažil prepájať centrum s perifériami,“ povedal cirkevný analytik. Pripomenul, že to bolo vidno už na začiatku jeho pontifikátu, keď šiel do väznice na Zelený štvrtok umývať väzňom nohy. „To je krásny príklad prepájania duchovného a svetského, toho svätého a toho hriešneho,“ priblížil Gazda.



Program jeho pontifikátu určil aj výber mena František podľa Františka z Assisi. Definoval ho ako muža chudoby a pokory, ktorý dbal o stvorenstvo. „A to bol presne František. Pápež, ktorý bol chudobný a jednoduchý, veľmi skromný a pokorný a touto normálnosťou a obyčajnosťou si získaval srdcia ľudí,“ povedal. Gazda tiež pripomenul, že František bol pápežom, ktorý prvýkrát v histórii silno akcentoval otázku ochrany životného prostredia. Tejto téme sa venoval v encyklike Laudato si, v ktorej hovoril o potrebe starostlivosti o „spoločný dom“. Dokument venoval ochrane prírody, ale zároveň aj záchrane ľudstva.



Budúci pápež by mal podľa Gazdu dokázať v dnešnej polarizovanej dobe načúvať všetkým. „Mal by byť pápežom, ktorý dokáže robiť odvážne rozhodnutia, a ktorý dokáže spájať, ale v prípade, že je to potrebné, dokáže kráčať aj proti prúdu,“ povedal pre TASR. Budúcemu pápežovi želá, aby si od každého z troch predchodcov dokázal zobrať to najlepšie. „Od Jána Pavla II. jeho odvahu a schopnosť vedieť rozmýšľať geopoliticky, čo nie je úplne bežné pri pápežoch, od Benedikta XVI. jeho duchovnú hĺbku a múdrosť a od pápeža Františka, aby si dokázal vziať jeho pokoru, úsilie o pokoj a o záchranu ľudstva,“ uzavrel cirkevný analytik.