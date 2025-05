I. Gazda: Lev XIV. sa v príhovore prihlásil k línii pápeža Františka

Bratislava 10. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. sa vo svojom príhovore jasne prihlásil k línii pápeža Františka. Viackrát spomenul priority, na ktorých záležalo aj zosnulému pápežovi, ako usilovanie sa o pokoj, budovanie mostov a dialógu či ohlasovanie evanjelia. Pre TASR to uviedol cirkevný analytik a zástupca šéfredaktora denníka Postoj Imrich Gazda. Spomenul aj, že novozvolený pápež veľmi dobre pozná Slovensko.



„František sa hlásil ku kardinálovi Prevostovi a teraz sa kardinál Prevost, už ako pápež Lev XIV., prihlásil k pápežovi Františkovi,“ povedal Gazda. Ako priblížil, v príhovore sa pápežovi Františkovi aj poďakoval. František bol zase tým, ktorý podľa slov cirkevného analytika dal priestor pre „kariérny rast“ novozvoleného pápeža. „Prevosta vymenoval najprv za biskupa, potom za prefekta dikastéria pre biskupov, teda vatikánskeho ministerstva pre biskupov, a potom aj za kardinála,“ doplnil s tým, že za kardinála ho vymenoval v roku 2023, keď už mal zdravotné problémy. Podľa Gazdu chcel, aby mohol byť prítomný v konkláve.



Cirkevný analytik taktiež poznamenal, že kardinál Prevost je členom rehole augustiniánov, ktorá pôsobí aj na Slovensku. To je podľa neho dôvodom, prečo tak dobre pozná Slovensko. „Majú len jeden kláštor s niekoľkými rehoľníkmi v Košiciach, ale ten kláštor už počas jeho výstavby, a kostol, ktorý prilieha k tomuto kláštoru, Robert Prevost viackrát navštívil. Na Slovensku bol v minulosti minimálne trikrát alebo štyrikrát ešte nie v pozícii biskupa, ani nie v pozícii kardinála, ale v pozícii najvyššieho predstaviteľa tzv. generálneho priora augustiniánskej rehole,“ priblížil.



Gazda je presvedčený, že aj vďaka osobným kontaktom so Slovákmi, augustiniánmi, pápež Lev XIV. v najbližších rokoch Slovensko určite navštívi. Ako spomenul, jeho plánovaná návšteva v Košiciach o mesiac sa ruší tým, že bol Prevost zvolený za pápeža.



Zhodnotil aj priebeh konkláve. Bolo podľa neho veľmi pokojné, čo podľa svojich slov aj očakával. „Konkláve v novodobých dejinách je veľmi kultivovaný spôsob voľby, nie sú tam žiadne intrigy, podrazy, kupčenie s hlasmi, ako sme to niekedy videli v dávnej minulosti, ale je to naozaj kultivovaná voľba, z ktorej si môžu, myslím, brať príklad aj voľby v demokratických systémoch a v demokratických krajinách,“ poznamenal. Zároveň podotkol, že toto konkláve sa zaradilo medzi najrýchlejšie voľby pápeža v novodobej histórii. „V 20. storočí bol rýchlejšie zvolený len pápež Pius XII. v roku 1939, ktorý bol zvolený v treťom kole. Zvolenie kardinála Prevosta za pápeža Leva XIV. v štvrtom kole sa radí medzi najrýchlejšie voľby,“ dodal.