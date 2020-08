Husár chce, aby Národné športové centrum fungovalo lepšie

Bratislava 25. augusta (TASR) – Štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár chce, aby Národné športové centrum (NŠC) fungovalo lepšie. Uviedol to v reakcii na odvolanie Borisa Čavajdu z pozície riaditeľa NŠC.



„NŠC sa mi zdá ako taký kostlivec, taká mŕtva organizácia. Niektoré veci tam fungovali, niektoré menej a my budeme chcieť, aby tie veci, na ktoré NŠC je, fungovali lepšie," uviedol v utorok pred rokovaním ústredného krízového štábu Husár. Ako podotkol, náhrada za Čavajdu zatiaľ vybratá nie je. Štátny tajomník rezortu školstva, ktorý sa zaoberá oblasťou športu, poznamenal, že jeho odvolanie nemá súvis s olympiádou.



Rezort školstva vypísal na miesto riaditeľa NŠC výberové konanie ešte koncom júla, uvádza sa na webe ministerstva. Husár poznamenal, že výberové konanie na túto funkciu sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta.



S odvolaním Čavajdu nesúhlasil Slovenský olympijský a športový výbor ani viacerí športovci.



Čavajda sa prvýkrát riaditeľom NŠC stal v marci 2011, keď vyhral výberové konanie a do funkcie ho vymenoval vtedajší minister školstva Eugen Jurzyca. Koncom septembra 2016 ho odvolal Peter Plavčan, od 1. apríla 2017 sa na riaditeľskú stoličku vrátil a zotrval na nej viac ako tri roky.