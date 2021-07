Husár: Našim športovcom na olympijských hrách želám veľa úspechov

Bratislava 23. júla (TASR) – V japonskom hlavnom meste Tokio sa v piatok začínajú letné olympijské hry, ktoré potrvajú do 8. augusta. Slovensko bude reprezentovať 41 športovcov, ktorí museli svoje kvality preukázať v náročných kvalifikáciách. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivan Husár im želá veľa úspechov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



„Športovcom želám veľa úspechov, osobných rekordov a aby boli na seba hrdí. Tieto hry budú iné, na aké sme zvyknutí, k najlepším výkonom nebudú povzbudzovať ľudia z tribún. No verím, že aj napriek tomu sa našim podarí zo seba dostať maximum," zaželal olympionikom Husár. Niektorí slovenskí reprezentanti trénovali aj v Národnom športovom centre (NŠC).



„Oddelenie diagnostiky v našom centre poskytlo slovenským olympionikom simuláciu tokijských klimatických podmienok. Technologickým postupom v špecializovanom stane sme im nasimulovali náročné podmienky, v ktorých budú podávať vrcholové výkony na najvýznamnejšom športovom sviatku v metropole Japonska," vysvetlil dôležitosť kvalitnej športovej prípravy účastníkov Olympijských hier Tokio 2020 riaditeľ NŠC Vladimír Baluška.



Tokio je len piatym miestom v histórii, do ktorého sa olympijské hry vrátia. Doplní tak Atény, Paríž, Londýn a Los Angeles. Zaujímavosťou je, že tohtoroční organizátori využijú aj časť športovísk z roku 1964, z ktorých vtedajšia československá výprava priviezla 14 medailí. Do programu sa vracajú bejzbal a softbal, novými športmi budú lezenie, karate, surfing a skejtboarding.



Tieto i všetky predchádzajúce československé aj slovenské výpravy štartovali na olympijských hrách s finančnou podporou štátu. „Veríme, že zo všetkých 339 medailových kompletov, o ktoré sa bude v Tokiu bojovať, privezú naši reprezentanti čo najviac," dodal Husár.