Korčok a Naď: Je potrebná aktualizácia strategických dokumentov

Bratislava 17. apríla (TASR) – Šéfovia rezortov diplomacie a obrany Ivan Korčok (nominant SaS) a Jaroslav Naď (OĽaNO) sa zhodli na potrebe aktualizácie, respektíve tvorbe nových strategických dokumentov. Ako avizoval Korčok na piatkovej spoločnej tlačovej konferencii, na aktualizácii Bezpečnostnej stratégie SR by sa malo začať pracovať hneď, ako to situácia dovolí.



"Chceme, aby Slovenská republika mala jasno v tom, aké sú hrozby, kto sú naši partneri a ako chceme zabezpečiť bezpečnosť a obranu našej krajiny," uviedol Korčok. Poznamenal, že medzi máloktorými rezortmi je toľko presahov a spoločných prienikov ako medzi rezortmi diplomacie a obrany.







Podľa Naďa bolo piatkové rokovanie ministrov plné obsahu. "Tém, kde máme spoločné záujmy ako Slovenská republika a sú reflektované ako na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, tak aj na Ministerstve obrany SR je naozaj veľmi veľa. Prešli sme mnohé z nich a mnohé nás ešte čakajú," povedal Naď. Dodal, že by sa v budúcnosti už nikdy nemali opakovať politicky negatívne presahy, ktoré sa stali medzi rezortmi v minulosti.



"Vieme, kde Slovensko patrí, kde sú naši partneri a spojenci. Časový rámec je daný okolnosťami," dodal Korčok, ktorý zároveň v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou vyzdvihol prácu slovenských profesionálnych vojakov v rámci domáceho krízového manažmentu, pričom pochválil tiež ich nasadenie v zahraničí.