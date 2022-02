POLITICI REAGUJÚ NA ÚMRTIE E. KUKANA: Skvelý diplomat a dobrý človek

Mikloš: E. Kukan bol vynikajúci diplomat a politik európskeho formátu

Na archívnej snímke politik Eduard Kukan s manželkou Zdenkou prichádzajú na 19. ročník dobročinného Plesu v opere 12. januára 2019 v Bratislave. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 10. februára (TASR) - Bývalý minister zahraničných vecí, diplomat a poslanec Eduard Kukan bol vždy usmiaty a dobre naladený. Na sociálnej sieti to uviedol šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).povedal Korčok. Rodine a manželke zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.Eduard Kukan zomrel v stredu (9. 2.) vo veku 82 rokov. Naposledy pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave.Eduard Kukan bol nielen vynikajúci diplomat a politik európskeho formátu, ale aj skvelý človek. Pre TASR to povedal bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý s Kukanom bol súčasťou vlády Mikuláša Dzurindu a boli členmi v strane SDKÚ-DS.Zomrel noblesný politik, ale najmä dobrý človek. V súvislosti s úmrtím Eduarda Kukana to pre TASR uviedol bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda.Kukana označil za diplomata-elegána.uviedol Dzurinda, v ktorého vláde bol Kukan ministrom zahraničných vecí a boli aj členmi v strane SDKÚ-DS.Eduard Kukan je pre Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave nenahraditeľný. Univerzite odovzdával obrovské skúsenosti a vzdelával mladších kolegov. Pre TASR to povedal dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.uviedol Burda.Eduard Kukan vyučoval na katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov UK v Bratislave a bol čestným predsedom Diplomatickej akadémie Karola Rybárika.