I. Korčok: Členstvo v NATO je životný slovenský záujem

Bratislava 29. marca (TASR) - Členstvo v NATO je životný slovenský záujem, pretože garantuje bezpečnosť, slobodu a suverenitu. Pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do Aliancie to uviedol kandidát na prezidenta Ivan Korčok, ktorý viedol delegáciu pre prístupové rokovania do NATO.



Korčok hovorí, že si dodnes pamätá pocity, ktoré zažíval v roku 1997, keď Česko, Poľsko a Maďarsko dostali pozvánku do Severoatlantickej aliancie, no so Slovenskom pod vedením Vladimíra Mečiara vtedy nikto nepočítal. "Bol to deň, keď som si definitívne uvedomil, že Slovensko je na veľmi zlej ceste. Na ceste do medzinárodnej izolácie a bezvýznamnosti. No pamätám si aj to zadosťučinenie, keď pozvánka napokon, po zmene politického kurzu, prišla v roku 2002 a ja som mal možnosť viesť slovenskú delegáciu pre prístupové rokovania," skonštatoval.