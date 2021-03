Korčok: Do Nemecka letecky prevezú v sobotu slovenských pacientov

Bratislava 6. marca (TASR) – Nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko prijme do svojich nemocníc slovenských pacientov s novým koronavírusom. Ambulantné lietadlo má pristáť v sobotu v Dortmunde. Na sociálnej sieti o tom informuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Slovensko ďakuje Nemecku a spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko za to, že prijmú na urgentné ošetrenia vo svojich nemocniciach slovenských pacientov s koronavírusom. Ambulantné lietadlo dnes pristane v Dortmunde," píše Korčok. Šéf slovenskej diplomacie zároveň vyjadril vďaku "nemeckým priateľom" za túto pomoc v núdzi.



Prvých slovenských pacientov previezli tento týždeň aj do nemocnice v Gorliciach na juhovýchode Poľska. Okrem Poľska ponúklo pomoc Slovensku aj Nemecko. Obe krajiny nám ponúkli desať lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie.