I. Korčok: EÚ predstavuje pre SR najlepšiu záruku mieru a stability

Bratislava 9. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku mieru, stability a prosperity. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol pri príležitosti pondelkového Dňa Európy. EÚ vníma ako spoločenstvo krajín založené na hodnotách právneho štátu, demokracie a slobody. SR je podľa neho jeho pevnou súčasťou.



"Aj v krízach, ktorým čelíme, Únia ukázala, že nie je len projektom do dobrého počasia, ale dokáže efektívne pomáhať svojim členom a partnerom. Dnes si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité bolo naše rozhodnutie vstúpiť do Európskej únie,“ povedal minister.



Vstup do EÚ, ktorý v referende v roku 2003 podporilo vyše 92 percent hlasujúcich, Slovensko podľa rezortu diplomacie pevne ukotvil v rodine vyspelých, moderných a demokratických krajín Európy. Ako skonštatoval, zlepšilo sa postavenie SR na medzinárodnej scéne a zrealizovali sa zásadné reformy, ktoré Slovensko zmodernizovali a prispeli k výnimočnému ekonomickému rastu. "Spoločná európska legislatíva poskytuje Slovákom väčšiu právnu istotu, silnejšiu garanciu dodržiavania základných ľudských práv a ochranu spotrebiteľských práv," dodalo ministerstvo.



Ako pripomenulo, tento rok na Deň Európy vyvrcholí aj Konferencia o budúcnosti Európy, projekt celoeurópskych občianskych konzultácií, ktorý sa začal presne pred rokom. "Ich výsledkom je 49 konkrétnych návrhov a 300 opatrení, ktoré sa týkajú všetkých oblastí života Európanov. Od ekonomiky a sociálnych otázok, životného prostredia a zmeny klímy, cez vzdelávanie, zdravie, digitálnu transformáciu, demokraciu, hodnoty a bezpečnosť až po migráciu a úlohu EÚ vo svete," priblížil rezort.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si Deň Európy pripomína diskusiami s občanmi na verejných podujatiach vo viacerých mestách Slovenska, okrem Bratislavy aj v Košiciach a Piešťanoch.



Deň Európy si Slovenská republika pripomína 9. mája spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi Európskej únie. Pred 72 rokmi predstavil Robert Schuman návrh na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a jeho deklarácia sa stala základom projektu európskej integrácie. Vznikol na troskách dvoch brutálnych vojen a stal sa garantom mieru, zdrojom prosperity a symbolom solidarity.