VIDEO: I. Korčok hovoril s J. Stoltenbergom o prioritách vlády SR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) diskutoval o prioritách, ktoré bude v oblasti bezpečnosti a obrany počas svojho mandátu napĺňať nová vláda SR, s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Jensom Stoltenbergom. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.







Stoltenberg podľa tlačového odboru rezortu diplomacie vysoko ocenil príspevok SR do aktivít NATO vo svete. "Pán generálny tajomník osobitne ocenil vynikajúcu prácu našich vojakov v Lotyšsku, Iraku a Afganistane. Vyzdvihol ich profesionalitu a nasadenie," vyhlásil Korčok.



Šéf slovenskej diplomacie s generálnym tajomníkom zhodnotil aj aktivity, ktoré NATO vykonáva na podporu svojich členských krajín pri zvládaní pandémie COVID-19. "Vidíme dnes v praxi, že NATO ako bezpečnostná a obranná aliancia pomáha kapacitami aj teraz, keď čelíme nevojenským výzvam, ako je nový koronavírus. Toto je príspevok v civilnej oblasti. Bez možností, ktoré nám napríklad pri doprave zdravotníckeho materiálu ponúka NATO, by sme neboli v boji s týmto neviditeľným nepriateľom tak úspešní," zhodnotil Korčok.



Partneri sa podľa tlačového odboru MZVaEZ SR zhodli, že súčasná situácia dokazuje, že medzi členmi NATO existuje solidarita a že aliancia im pomáha, aby sa mohli lepšie a koordinovanejšie vysporiadať s touto mimoriadnou situáciou. Dôležitým aspektom aliančných konzultácií je aj boj s dezinformáciami a hybridné útoky zneužívajúce pandémiu COVID-19.



Veľká časť rozhovoru sa venovala tiež súčasnému stavu transatlantických vzťahov. "Minister Korčok pripomenul, že práve vzťah Európy s USA je pre bezpečnosť obyvateľov európskych krajín kľúčový. NATO označil za vhodnú platformu na diskusiu o tom, ako chceme, aby sa vzťahy USA s Európou rozvíjali v budúcnosti, pričom zároveň musíme zlepšiť vzťahy medzi Spojenými štátmi a EÚ," spresnil tlačový odbor MZVaEZ SR. Dodal, že Stoltenberg uvítal záväzok novej vlády SR pokračovať v postupnom zvyšovaní investícií do obrany. Partneri však spoločne skonštatovali, že v situácii negatívnych ekonomických vplyvov pandémie COVID-19 bude dosiahnutie tohto cieľa ešte náročnejšie.