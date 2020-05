Korčok hovoril s Barnierom o odchode Veľkej Británie z Európskej únie

Bratislava 13. mája (TASR) – O odchode Veľkej Británie z Európskej únie či kríze spojenej s ochorením COVID-19 dnes hovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) s hlavným vyjednávačom Európskej únie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom.



"Brexit ďalej pokračuje, sú to zložité rokovania a sú tu témy, ktorými sme viazaní," povedal šéf slovenskej diplomacie.



Zároveň pripomenul, že Veľká Británia nie je de jure členom Európskej únie od konca januára, ale de facto na základe prechodného obdobia, ktoré trvá do konca tohto roka, je stále súčasťou vnútorného trhu akoby bola formálne členom.



"Európska únia je a zostane jednotná, ale zároveň očakávame aj od Veľkej Británie konštruktívny a kompromisný prístup. Je v záujme oboch strán, aby sme sa vyhli tomu najhoršiemu scenáru a to je odchod bez dohody," dodal.



Ekonomika bola tiež jednou z tém, o ktorej šéf rezortu diplomacie s Barnierom hovorili.



"Je záujmom krajín Európskej únie a Slovenska, aby tie vzťahy boli nastavené tak, aby sme sa nezbavili ekonomických výhod, ktoré plynú pre obe strany z prítomnosti tejto veľkej európskej ekonomiky vo vnútornom trhu," spresnil Korčok s tým, že ekonomika musí zabezpečiť, aby boli rovnaké podmienky pre všetkých ekonomických aktérov, firmy a biznis na oboch stranách.



Počas telefonátu hovoril minister s Barnierom aj o slovenských občanoch žijúcich vo Veľkej Británii.



"Dobrou správou je, že sa nám podarilo pre tých, ktorí boli a žili v Británii pred brexitom, vyrokovať doživotne rovnaké podmienky v Británii, ako keby Británia zostala v Európskej únii," povedal Korčok.



Dodal, že ešte zostáva nastaviť aj podmienky pre Slovákov, ktorí sa plánujú do Veľkej Británie presťahovať po tom, ako pre ňu skončí prechodné obdobie.