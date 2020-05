Korčok: Obete vojny si uctíme, ak ukončíme všetky súčasné konflikty

Bratislava 7. mája (TASR) – Najlepšie si obete druhej svetovej vojny uctíme tak, že urobíme všetko pre to, aby sa skončili všetky prebiehajúce konflikty. Uviedol to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po stretnutí s veľvyslancami siedmich krajín, ktoré sa podieľali na oslobodení Slovenska. Prijal ich pri príležitosti 75. výročia od ukončenia druhej svetovej vojny.



"Nezabúdame na príslušníkov všetkých národov, ktoré bojovali v radoch Červenej armády a rumunskej armády a pri oslobodzovaní Slovenska položili svoje životy," povedal Korčok.



Počas druhej svetovej vojny boli pošliapané základy demokracie, ľudských práv, medzinárodného práva, štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti. "Ostatné roky ukazujú, že porušovanie týchto princípov nie je ani zďaleka vecou minulosti, a to vrátane v našom najbližšom susedstve," poznamenal šéf rezortu diplomacie.



Súčasťou úcty obetiam vojny musí byť podľa Korčoka obhajoba pravidiel a princípov medzinárodného práva, ktoré boli ukotvené v Charte OSN a vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.



Korčok pripomenul že v súčasnosti je potrebné odmietať ideológie šíriace nenávisť a netoleranciu. "Súčasné ukotvenie SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii je našou slobodnou voľbou, ktorá nám vytvára podmienky pre prosperitu a bezpečnosť," uviedol minister.



Tiež povedal, že slovenská skúsenosť s hrôzami vojny a životom v neslobode je apelom k tomu, aby sa ľudia usilovali o medzinárodnú spoluprácu, v ktorej budú hodnoty demokracie, právneho štátu a rešpekt medzinárodného práva.