I. Korčok: Od stredy bude fungovať veľvyslanectvo SR v Kyjeve

Bratislava 18. mája (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Kyjeve je od stredy funkčné. Počas rokovania vlády to oznámil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Na našom zastupiteľskom úrade je podľa jeho slov tím špecialistov z úradu osobitného určenia, ktorí budú zabezpečovať ochranu diplomatov.



"Včera v neskorých večerných hodinách prišiel do Kyjeva tím špecialistov a policajtov z úradu osobitného určenia, ktorí budú zabezpečovať ochranu nášho zastupiteľského úradu v Kyjeve. Obnovili sme jeho činnosť, od dnešného dňa bude toto veľvyslanectvo fungovať," priblížil Korčok. V Kyjeve budú podľa jeho slov pôsobiť štyria takíto pracovníci.



Situácia je podľa šéfa našej diplomacie stále napätá a rezort ju vyhodnocuje, no považuje za politicky dôležité byť v Kyjeve. Verí, že sa situácia upokojí, aby sa mohli vrátiť aj rodinní príslušníci diplomatov a tých, ktorí pôsobia na zastupiteľskom úrade.



Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve začiatkom marca evakuovali po zhodnotení bezpečnostnej situácie. Rezort diplomacie neskôr premiestnil sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Týmto krokom chcelo Slovensko ukázať, že zostáva na Ukrajine prítomné. V Užhorode pôsobili pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva.