Korčok: Osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o vznik ČSR, je Štefan Osuský

Bratislava 28. októbra (TASR) - Medzi výrazné slovenské osobnosti, ktoré sa zásadne zaslúžili o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, patrí Štefan Osuský. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky (ČSR). Z odkazu Osuského obhajovať záujmy krajiny by sa podľa ministra mohli učiť aj mladí slovenskí diplomati.



"Tento skvelý diplomat ma inšpiruje. Musel opustiť svoju vlasť, aby vyštudoval, nikdy sa nevzdal svojej slovenskosti a stal sa spoluautorom Clevelandskej dohody. Bol to tvrdý vyjednávač o československých, a hlavne slovenských hraniciach na Parížskej mierovej konferencii, na ktorej spolupodpisoval Trianonskú mierovú zmluvu," napísal minister na sociálnej sieti.







Osuský bol podľa Korčoka hrdým vlastencom a diplomatom, ktorý odmietol vydať československé veľvyslanectvo v Paríži po okupácii Československa. Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že pred niekoľkými dňami položil kvety na Osuského hrob na washingtonskom cintoríne Oak Hill počas pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických.



V stredu uplynulo 102 rokov od vzniku ČSR. Národný výbor československý v Prahe prevzal moc, vydal prvý zákon o zriadení samostatného československého štátu a zverejnil v Lidových novinách známe zvolanie "Lide československý!". To boli hlavné udalosti 28. októbra 1918, ktoré položili základy ČSR.