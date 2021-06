I. Korčok otvoril Veľvyslanectvo Severného Macedónska v Bratislave

Bratislava 15. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) spolu s rezortným partnerom zo Severného Macedónska Bujarom Osmanim otvoril v utorok Veľvyslanectvo Severného Macedónska v Bratislave. Ide o 45. rezidentný zahraničný zastupiteľský úrad na Slovensku. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Korčok vníma zriadenie zastupiteľského úradu Severného Macedónska ako výbornú príležitosť na ďalšie zintenzívnenie a prehĺbenie vzťahov vrátane ekonomickej a obchodnej oblasti. "Severné Macedónsko je nielen naším partnerom a spojencom v rámci NATO. Zastávame rovnaké postoje k mnohým medzinárodným otázkam a zdieľame spoločné hodnoty, rovnako ako presvedčenie, že členstvo v Európskej únii (EÚ) je garanciou demokracie, stability a prosperity," povedal šéf diplomacie.



Osmani v príhovore zdôraznil, že k otvoreniu zastupiteľského úradu "prispela mimoriadne cenená podpora Bratislavy pre eurointegračné úsilie Severného Macedónska".



Partneri tiež absolvovali bilaterálny rozhovor venovaný aktuálnym otázkam súvisiacim s prístupovým procesom do EÚ a prebiehajúcej debate o stanovení termínu na usporiadanie prvej medzivládnej konferencie EÚ so Severným Macedónskom a Albánskom.



Korčok vyjadril podporu SR pre čo najskoršie začatie prístupových rokovaní EÚ so Severným Macedónskom. Opätovne potvrdil pripravenosť pokračovať v zdieľaní skúseností SR z eurointegračného procesu v rámci projektu Národný konvent o EÚ. "Slovensko je autentickým podporovateľom rozšírenia EÚ o krajiny západného Balkánu v prípade splnenia vopred stanovených a férových prístupových kritérií," uviedol Korčok.