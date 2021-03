Ivan Korčok podáva demisiu

Bratislava 24. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) podáva demisiu. Premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o tom informoval písomne, keďže je pracovne v Bruseli. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Korčok spolu s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) oznámili po utorkovom (23. 3.) rokovaní Republikovej rady SaS premiérovi, že podávajú demisiu. Tú odovzdajú prezidentke SR Zuzane Čaputovej vo štvrtok (25. 3.) o 14.00 h.



Vzhľadom na to, že sa Korčok nachádza v Bruseli, informoval písomne premiéra o svojej demisii a rozlúčil sa so svojimi kolegami. "Bolo mi potešením s vami spolupracovať, spoznať vás ako kolegyne a kolegov. Politika prináša aj takéto situácie ako dnes, keď spolu s ďalšími kolegami odchádzame z vlády. Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji urobili maximum pre dodržanie programového vyhlásenia vlády v oblasti zahraničnej a európskej politiky," napísal Korčok členom vlády.



SaS už skôr avizovala, že dáva premiérovi Matovičovi do stredy ultimátum na to, aby odišiel z funkcie. Predseda SaS Richard Sulík už podal demisiu v utorok. Urobil tak po tom, ako premiér Matovič v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, jednou z nich bol aj odchod Sulíka z vlády.



Svoju demisiu oznámil v stredu aj minister školstva Gröhling. SaS zároveň hrozí odchodom z koalície. Prezidentka po viacerých demisiách ministrov vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie.